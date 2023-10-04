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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm! - Günün Haberleri

        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!

        İstanbul'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından biri hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bir süre kamyonun altında sürüklenen Sevim Şenkal, hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:16
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        İstanbul'da kaza, Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

        TRAFİK DURDU YÜRÜMEYE BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre caddenin karşısına geçmeye çalışan iki kadın, trafiğin durduğu an karşıya geçmek için yürümeye başladı.

        YOL AÇILDI KAMYON HAREKET ETTİ

        Bir hafriyat kamyonunun önünden geçen kadınlar, bu sırada kamyonun hareket etmesi üzerine araçtan kaçamadı.

        KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

        Kamyonun çarptığı kadınlardan Hanife Memiş yol kenarına savrulup hafif şekilde yaralanırken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

        DİĞER YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken, arkadaşı Sevim Şenkal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken, çalışma sırasında Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu görüldü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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