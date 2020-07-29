Dikkat eksikliği üzerinde önemle durulması gereken ve hiperaktif bozuklukla beraber ortaya çıkan çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Ancak ileri yaşlarda da bu rahatsızlığın görülme ihtimali de vardır.

Dikkat Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Çocukluk döneminde bu hastalığın ortaya çıkmasını anlamak biraz güç olmaktadır. Dikkat eksikliği; hiperaktivite, dürtüsellik ve konsantrasyon eksikliği şeklinde belirtiler gösterir. Konsantrasyon bozukluğu okul hayatına girmeden fark edilemeyebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri

Sürekli hareket halindedir ve yerinde duramaz.

Çoğunlukla sürekli konuşur

Sakin kalamaz, oyun oynama ve etkinliklerde katılma zorluğu yaşar.

Sırasını beklemez.

Sorular daha bitmeden cevap verir.

Tehlikeli davranışlardan kaçmaz.

Hareketlendiren oyun ve kişiler seçer.

Çabuk sıkılır ve ilgi alanı sürekli değişir.

Dış uyarılardan çabuk etkilenir ve dikkati bozulur.

Aceleci davranır.

Hareketlerini engelleyen oyunlardan ve ortamlardan sıkılır.

Görevlerini yapamaz ve verilen görevleri izleyemez.

Zihni çalıştıracak işlerden kaçar. Okul ile ilgili dikkatsiz olur ve hatalar yapar.

Konuşurken yüzüne bakılsa da dinlemiyor gibi yapar.

Günlük etkinlikleri hep unutur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite kendi düzelmez. Mutlaka tedavi edilmelidir.

Tedavi edilmezse; okulda sorunlar ve öğrenmede bozukluklar, karşı gelme ve karşıt olma bozukluğu, davranış bozukluğu, arkadaş ve çevre ile ilişkilerin de sorunlar da ayrıca ortaya çıkmaktadır.

Dikkat Eksikliği Tedavisi

İlaç tedavisi olarak yapılır.

Bireysel eğitim programları uygulanır.

Aileye eğitim verilerek yönlendirme sağlanır.

Dikkat eksikliği yaşayan kişilere grup olarak terapi yapılır.

İlaç Tedavisi: Dikkat eksikliği, yaşa ve hiperaktivite ile beliriyorsa ona göre ilaçlar verilerek tedavi uygulanmaktadır. İlaçlar bu uygulama ile bozukluğun kısa, orta ve uzun dönemler şeklinde kontrol edilmesini amaçlamaktadır. İlaçlar çocuğun yaşına uygun olması açısından mutlaka hekime götürülmelidir.

Bireysel Eğitim programı: İlaç tedavisinden sonra düzelme gösteren çocuklar; risk alabilmeyi, yaratıcı olabilmeyi, hoş görü kazanmayı, enerjik olmayı ve girişken olma yetisini de kazanabilmektedirler.

Aileye Eğitim verme: Çocukların bu durumları nedeniyle aileyi bilinçlendirerek eğitmeyi amaçlar. Bu davranışların isteyerek yapılmadığını ve nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirilirler.

Grup terapisi: Dikkat eksikliği yaşayan çocukların karşılıklı olarak bu durumlarının bir birleriyle yaklaşımlarını ve düzelmelerine etki edecek eğitimler verilir.

Tüm tedaviler tamamlandığında çocuğun hem başarısı hem de dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu düzelmiş olacaktır.