Dikkat! Alerjik burun iltihabıyla karıştırılıyor

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Burun iltihabının neden kaynaklandığının çok iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Rinite (burun iltihabı) yol açan nedenlerin enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediğini çok iyi tespit etmek gerekir. Alerjik olmayan ya da alerjik olan burun iltihaplarının tanısı, tedavisi ve hastalara olan etkisi birbirinden farklıdır.

Alerji, bağışıklık sistemimizin alerjen olarak adlandırdığımız maddeye karşı aşırı tepkisi sonucu oluşur. Rinit hastalarının birçoğunun alerjik olmayan nedenlerden dolayı sağlık sorunlarını yaşadıklarını görüyoruz” dedi.

ALERJİK BURUN İLTİHABIYLA KARIŞTIRILIYOR

Vazomotor Rinit (Alerjik Olmayan Burun İltihabı) belirtileri konusunda açıklamalar yapan Prof. Dr. Ozan Sezen, şöyle konuştu: “Vazomotor Rinit, alerjik olmayan, enfeksiyona bağlı olarak gelişmeyen burun iltihabı anlamına gelir. Vazo; kan damarlarını, motor ise burun dokusuyla birlikte kan damarlarını uyaran sinirleri ifade eder.

Alerjik olmayan vazomotor rinit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ya da kronik hapşırık olarak belirti verebilir. Bu semptomlar, alerjik olan rinitlerle benzer gibi görünse de esasında birbirinden farklıdır. Alerjik rinit, ileri düzeyde alerjik astım gibi hastanın yaşamını hayati oranda etkileyecek sorunlara yol açabilir.

Vazomotor rinit hastalığında ise alerjik rinitlere göre hayati sonuçlar beklenmez. Vazomotor rinit semptomları, hastalar için zorlayıcı bir etki oluştursa da bu durumun yıkıcı etkileri olması beklenmez."

STRES, SİGARA DUMANI, HAVA KİRLİLİĞİ

Vazomotor rinitin burun mukozasının aşırı yanıtına bağlı gelişen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sezen, “Vazomotor rinit, burun içerisinde bulunan ve kılcal damarların şişmesine neden olan sinir uçlarının hassas olmasından kaynaklanır. Burun içerindeki kan damarları genişleyebilir ya da şişebilir. Bu durumun sonucu olarak burunda tıkanıklık ve akıntı gibi semptomlar yaşanır.

Burun içerisinde yer alan sinir uçlarındaki hassasiyetin birçok nedeni olabilir. Maruz kalınan bazı kimyasal maddeler, sigara dumanı, hava şartlarındaki değişimler, hava kirliliği, sıcak ve baharatlı yiyecekler veya stres, vazomotor rinitin oluşmasına neden olabilir” açıklamasında bulundu.

GEÇMEYEN ŞİKAYETLER VARSA NE YAPILMALI?

Vazomotor rinit hastalığının tanısı ve tedavisi hakkında bilgi veren Sezen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vazomotor rinit hastalığında şikayetler göz önünde bulundurularak, detaylı bir burun ve boğaz muayenesinin yapılması teşhis için önemlidir. Hastada görülen alerjik bir nedenden kaynaklanmadığının kesin tespiti için "deri prick" testi yapılabilir.

Alerjik olmayan burun iltihaplarının tedavisinde tuzlu su içeren solüsyonlar veya semptomatik ilaçlardan faydalanılabilir. İlaç tedavisinin etkili olmadığı durumlarda ise cerrahi tedavi seçeneği karşımıza çıkar. Vazomotor rinit için uygulanan cerrahi tedaviler, daha çok alt konka hipertrofisine ve otonom sinir sisteminde var olan bozuklukları tedavi etmeye yöneliktir” dedi.