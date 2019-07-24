Dijitalleşme ile birlikte hemen hemen bütün iş kolları sanal dünyaya taşınıyor. Son olarak beyaz eşya servisi de bu yeni dünyaya taşınmış durumda.

Yetkiliabi.com isimli bir şirket, beyaz eşya servisi hizmetini 24 aylık AR-GE çalışmasının ardından dijital platformda hayata geçirdi.

20 yılı aşkın tecrübeye sahip profesyonel bir ekip tarafından hayata geçirilen Yetkiliabi.com, tüketicinin garanti sonrası servis ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 'Yetkiliabi.com, sadece dijital platform kullanarak hizmet almayı olağan hale getiriyor.

“Bi tıkla servis kapında!” sloganıyla da adını duyuran, servis ve tüketicileri tek bir platformda bir araya getiren şirket, tüm beyaz eşya markalarına sabit fiyat ile garanti sonrası servis hizmeti vermeye başladığını da duyurdu.

Bunlarla birlikte Yetkiliabi.com ayrıca servis sonrası da beyaz eşyalarda değişen parçalar için 1 yıl garanti hizmeti veriyor.