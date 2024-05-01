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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Dijital sanatın kalbi AKM'de atacak

        Dijital sanatın kalbi AKM'de atacak

        Dünya çapındaki sanatçıları ve dijital sanat eserlerini bir araya getiren İstanbul Digital Art Festival bu yıl Türk Telekom'un teknoloji desteğiyle 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek. 'Search Reality' (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde yaklaşık 55 sanatçının dijital sanat eserleri sergilenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 00:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:08
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        Dijital sanatın kalbi AKM'de atacak
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        Dünya çapındaki sanatçıları ve dijital sanat eserlerini bir araya getiren İstanbul Digital Art Festival bu yıl dördüncü kez Türk Telekom’un teknoloji desteğiyle 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

        'Search Reality' (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde yaklaşık 55 sanatçının dijital sanat eserleri sergilenirken, moda, müzik, sinema, oyun ve çocuk etkinliklerinin yer alacağı festival kapsamında, artırılmış gerçeklikten sanal gerçekliğe, yapay zekâ destekli sanatın sınırlarını zorlayan çalışmalar aracılığıyla ziyaretçilere eşsiz bir dijital sanat deneyimi sunulacak. İstanbul Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle düzenlenecek olan Fiber İleri Dönüşüm Atölyesi’nde ise atık fiber kablolar kullanılarak özgün sanat eserleri oluşturulacak.

        IDAF süresince, yapay zekâ destekli moda tasarımları festivalde sergilenecek. Uygur Tiyatrosu'nun da yer alacağı festivalde, birçok önemli sanatçıyla podcast yayınları gerçekleştirilecek.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #dijital sanat
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