47 ülkede faaliyet gösteren interaktif reklamcılık kuruluşu IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye birimi, “2018 Dijital Reklam Yatırımları” sonuçlarını paylaştı. IAB Türkiye tarafından açıklanan IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre Türkiye’deki dijital reklam yatırımları, 2017’ye oranla yüzde 14.2 oranında artarak 2 milyar 470 milyon TL’ye ulaştı.

Sonuçların açıklandığı toplantıda IAB Türkiye’nin yöneticilerinin verdiği bilgiye göre geçen yıl 2.5 milyar TL’ye ulaşan dijital reklam yatırımları, Türkiye ekonomisinde 42.5 milyar TL’lik katma değer yaratıp, doğrudan ve dolaylı 1.5 milyona yakın istihdam sağladı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, “Display Reklam Yatırımları” 2018’de yüzde 15 büyüyerek 1.4 milyar TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon TL ile “Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları” aldı. “Video Reklam Yatırımları” yüzde 31’lik büyümeyle 353 milyon TL olarak gerçekleşirken, “Native” 101 milyon TL’ye ulaştı.

“Ücretli Sıralama Yatırımlarını” içeren “Arama Motoru Reklam Yatırımları”nın büyüklüğü 923 milyon TL olurken, “İlan Sayfaları Reklam Yatırımları” 113 milyon TL’ye çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. “Oyun İçi Reklamlar” ise 17 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

SOSYAL MEDYAYA 411 MİLYON TL

Mobil reklam yatırımları 1.4 milyar TL olurken, 411 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan “Sosyal Medya Reklamları”nın yüzde 79’u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018’de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1.6 milyar TL’ye çıktı.

2018 dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, şunları söyledi:

“2018’de global reklam yatırımlarının 628.6 milyar dolara ulaşacağı ve yüzde 43.5’lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağı öngörülüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018’de yüzde 31’lik büyüme ile öne çıkan videonun, ‘Adil Kullanım Kotası’nın kalkmasıyla birlikte 2019’da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz.”

IAB Türkiye AdEx-TR 2018 sonuçları

2018 (Mio TL) 2017 (Mio TL) Değişim Dijital Reklam Yatırım Toplamı 2.470,56 2.162,55 14,2% Display Reklam Yatırımları 1412,75 1.227,75 15% Gösterim ya da tıklama bazlı 958,85 879,66 9% Video reklam yatırımları 352,65 269,50 31% Native 101,26 78,59 29% Arama Motoru Reklam Yatırımları 923,25 814,49 13% Ücretli sıralama yatırımları 923,25 814,49 13% İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 112,97 102,51 10% Diğerleri 21,58 17,80 21% E-posta 4,98 5,13 -3% In-gameadvertising 16,61 12,67 31% Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir. Sosyal Medya Reklam Yatırımları 410,99 340,29 21% Sosyal medya reklam yatırımları 410,99 340,29 21% Mobil 1391,54 1.093 27% Programatik 1638,25 1.411 16%

Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.