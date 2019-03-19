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HaberlerTeknolojiDijital reklam yatırımları 2018 rakamları açıklandı

Türkiye'de dijital reklam yatırımlarıyla 42.5 milyar TL'lik katma değer yaratıldı

IAB Türkiye’nin açıkladığı rakamlara göre dijital reklam yatırımları 2018’de yüzde 14.2 artışla 2.5 milyar TL’ye ulaştı. Yapılan analize göre bu rakam Türkiye ekonomisine 42.5 milyar TL katma değer sağlarken, 1.5 milyon da doğrudan ve dolaylı istihdam yarattı.

19.03.2019 - 16:32 | Güncelleme: HABERTURK.COMTeknoloji
dijital reklam

47 ülkede faaliyet gösteren interaktif reklamcılık kuruluşu IAB’nin  (Interactive Advertising Bureau) Türkiye birimi, “2018 Dijital Reklam Yatırımları” sonuçlarını paylaştı. IAB Türkiye tarafından açıklanan IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre Türkiye’deki dijital reklam yatırımları, 2017’ye oranla yüzde 14.2 oranında artarak 2 milyar 470 milyon TL’ye ulaştı.

Sonuçların açıklandığı toplantıda IAB Türkiye’nin yöneticilerinin verdiği bilgiye göre geçen yıl 2.5 milyar TL’ye ulaşan dijital reklam yatırımları, Türkiye ekonomisinde 42.5 milyar TL’lik katma değer yaratıp, doğrudan ve dolaylı 1.5 milyona yakın istihdam sağladı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, “Display Reklam Yatırımları” 2018’de yüzde 15 büyüyerek 1.4 milyar TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon TL ile “Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları” aldı. “Video Reklam Yatırımları” yüzde 31’lik büyümeyle 353 milyon TL olarak gerçekleşirken, “Native” 101 milyon TL’ye ulaştı.

“Ücretli Sıralama Yatırımlarını” içeren “Arama Motoru Reklam Yatırımları”nın büyüklüğü 923 milyon TL olurken, “İlan Sayfaları Reklam Yatırımları” 113 milyon TL’ye çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. “Oyun İçi Reklamlar” ise 17 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

SOSYAL MEDYAYA 411 MİLYON TL

Mobil reklam yatırımları 1.4 milyar TL olurken, 411 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan “Sosyal Medya Reklamları”nın yüzde 79’u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018’de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1.6 milyar TL’ye çıktı.

2018 dijital reklam yatırımlarını değerlendiren IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, şunları söyledi:

“2018’de global reklam yatırımlarının 628.6 milyar dolara ulaşacağı ve yüzde 43.5’lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağı öngörülüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018’de yüzde 31’lik büyüme ile öne çıkan videonun, ‘Adil Kullanım Kotası’nın kalkmasıyla birlikte 2019’da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz.”

IAB Türkiye AdEx-TR 2018 sonuçları

 

2018

(Mio TL)

2017

(Mio TL)

 

Değişim

Dijital Reklam Yatırım Toplamı

2.470,56

2.162,55

 

14,2%

     

Display Reklam Yatırımları

1412,75

1.227,75

 

15%

Gösterim ya da tıklama bazlı

958,85

879,66

 

9%

Video reklam yatırımları

352,65

269,50

 

31%

Native

101,26

78,59

 

29%

     

Arama Motoru Reklam Yatırımları

923,25

814,49

 

13%

Ücretli sıralama yatırımları

923,25

814,49

 

13%

     

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

112,97

102,51

 

10%

 

Diğerleri

21,58

17,80

 

21%

E-posta

4,98

5,13

 

-3%

In-gameadvertising

16,61

12,67

 

31%

Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

Sosyal Medya Reklam Yatırımları

410,99

340,29

 

21%

Sosyal medya reklam yatırımları

410,99

340,29

 

21%

     

Mobil

1391,54

1.093

 

27%

Programatik

1638,25

1.411

 

16%

Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.

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