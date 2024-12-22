Dijital harç pulu uygulaması ne zaman başlıyor? Dijital harç pulu nasıl alınır?
Yeni yıl itibarıyla düzenlemeye gidilen alanlardan biri de basılı yurt dışı harç pulları oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yurt dışına çıkış harç pulları artık dijital ortamda alınacak. Bu yenilikle birlikte, daha önce alınmış olan basılı harç pullarının geçerliliği ve nasıl kullanılacağı da araştırılıyor. Peki, mevcut harç pulları ne kadar süreyle geçerli olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, yeni yıldan itibaren yerini dijital sisteme bırakıyor. Yeni uygulamayla birlikte harç pulları artık dijital ortamda temin edilebilecek. Öte yandan, önceden alınan basılı harç pullarının geçerliliği ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Peki, mevcut harç pullarıyla ilgili süreç nasıl işleyecek? Ayrıca, 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar olacak? İşte, merak edilen detaylar...
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YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.
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YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?
Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.
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DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?
2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.
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2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.
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HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI
İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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