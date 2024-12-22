Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, yeni yıldan itibaren yerini dijital sisteme bırakıyor. Yeni uygulamayla birlikte harç pulları artık dijital ortamda temin edilebilecek. Öte yandan, önceden alınan basılı harç pullarının geçerliliği ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Peki, mevcut harç pullarıyla ilgili süreç nasıl işleyecek? Ayrıca, 2025 yılı için belirlenen yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar olacak? İşte, merak edilen detaylar...