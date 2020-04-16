16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimileri için 22 kişinin bir topun peşinde koşmasından ibaret olan futbol bazıları için bir oyunun çok daha ötesindedir. Bu güzel oyunun çıtasını yükselten ve futbol tarihinin seyrini değiştiren futbolcular da vardır. Yine bazıları için onlar futbolcudan öte, ilahi varlıklardır. Diego Maradona gibi...
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir gecekondu mahallesinde doğan, düzenli elektriği bile olmayan bir gecekonduda büyüyen, 14 yaşındayken Argentinos Juniors'la ilk profesyonel maçına çıkan Diego Armando Maradona, ilk golünü ise ilk maçından sadece 25 gün sonra atıyor. Bu çocuk, Argentinos Juniors'ta beş sene geçirmesinin ardından çocukluk hayaline kavuşuyor, 166 maçta 116 gol attıktan sonra...
20 yaşında taraftarı olduğu Boca Juniors'a transfer olan Maradona, filmlerdeki gibi bir hikayeyle ilk maçında 2 gol birden atıyor, sezonu ise 40 karşılaşmada 28 golle tamamlıyor. İlk sezonunda La Bombonera'da şampiyonluk tadıyor. 1982'de birçok ulusal başarıda Boca Juniors'ı geride bırakarak Katalunya'nın yolunu tutuyor.
Maradona'nın ilk yurt dışı macerası beklediği gibi olmuyor. 5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle geldiği Barcelona'da 53 gol atarken hepatit kapıyor, Copa del Rey maçında Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea tarafından sakatlanıyor. İnişler ve çıkışların ardından Katalunya macerası son buluyor.
Dünyanın en iyi futbolcusu mu, bir yıldız mı yoksa abartılmış bir yetenek mi sorularıyla birlikte bu kez rotasını Çizme'ye çeviriyor. Dünyanın en pahalı futbolcusu unvanıyla İtalya'nın en yoksul şehirlerinden birine transfer oluyor: Napoli'ye. Ve sadece futbolun değil, spor tarihinin seyri değişiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!