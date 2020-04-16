Maradona'nın Napoli'ye ayak basışı sadece bölgede değil, tüm dünyada ses getiriyor. Ama Napolililer, o ana tanıklık ettikleri için kendilerini hala ayrıcalıklı sayıyor. San Paolo'da sadece Maradona'ya bir 'Hoş geldin' demek için 85 bin kişi stadı dolduruyor! Ne karşılama ama! "Maradona, Napoli için bir oyuncudan ziyade bir kahramandı!" diyor Kapadia. "Mükemmel bir zamanlamaydı. Kariyeri düşüşe geçmişti, Napoli de öyle. Takım, harika olmayı bırak, küme düşmeme potasının biraz yukarısındaydı. Diego geldikten sonra ise..."