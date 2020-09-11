Didim'deki tecavüz iddialarına inceleme

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay hakkında, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı’nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.
BAŞKAN ATABAY'DAN İDDİALARA YANIT
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vererek, yaşananların tamamen FETÖ taktiği ile yapılmış bir kumpas olduğunu belirtti.
Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilerle bir araya gelerek hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kendisi hakkındaki iddiaları ortaya atan kişilere “Hodri meydan” diyerek seslenen Başkan Atabay “Bir takım yerlerde daha önceden senaryosu hazırlanmış görüntüler ve daha evvelden ne konuşacağı kendisine yazılmış insanların konuşmasını değil, kendilerinin benim gibi gelip gazetecilerin önünde konuşmalarını beklerdim. Bunu da yapmak mecburiyetinde kalacaklar bundan eminim” dedi. İddialı açıklamalarda bulunan Başkan Atabay; “Ben bunlara asla pabuç bırakmayacağım. Eğer ben böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın” dedi.
"FETÖ TAKTİĞİ"
Ortaya atılan iddiaların 2014 yılında başlayan rant savaşının devamı olduğunun altını çizen Başkan Atabay; “Halk arasında ikiz kuleler olarak adlandırılan bir inşaatın ruhsatının iptal edilmesi ile başlayan bir mücadeledir bu. Çeşitli şekillere büründürülerek bugüne kadar gelmiştir. Niye bu zaman zaman pişirilip pişirilip toplum önüne getiriliyor. Acaba burada bir baskı kurma çabası mı var, bir sindirme çabası mı var. Asla ben bu görev yaptığım sürece bu tip hareketlerle beni sindiremeyeceklerdir. Daha önce de bu işin içerisinde bulunan arkadaşlar emekli olanlar bunu gördüler ve vazgeçtiler. Didim halkının hakkını koruma görevi bendedir ve ben bu görevimi de kanunlar çerçevesinde yapacağım ve devam edeceğim. 6 senedir onların istediği şekilde gayri ahlaki bir biçimde uzlaşmadığımız için ortaya bu senaryo konmuştur. Aynı sindirme, yıldırma ve susturma politikasıdır bu ve çok açık söylüyorum, bu tamamen FETÖ taktiği ile yapılmış bir kumpastır” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!