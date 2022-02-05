Didim'de yol kenarında cansız beden bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri cesedin 55 yaşındaki H.Ö'ye ait olduğunu belirlerken cansız bedende yaralanma veya darp izine rastlanmadı.

H.Ö.'nün cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.