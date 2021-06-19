Ünlü manken Didem Soydan ile Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Soydan'ın ayrılık sebebinin, oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, 'kıskançlık' iddialarıyla ilgili sorularına, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Benden laf alamazsınız!" demekle yetinen Didem Soydan, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.
"AYRILIK YOK" MESAJI
Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Deniz, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak, adeta kural bozdu. Ünlü oyuncu, kalp emojisiyle yayınladığı gönderi ile takipçilerine, "Ayrılık yok" mesajı verdi.
"ÇOK AŞIĞIM"
Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.
"FOTOĞRAFLARIMI YORUMA KAPALI TUTUYORUM"
Soydan, "Sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna da "Altı yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum. O yüzden kimin ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok" şeklinde cevap vermişti.
"KİMSENİN HABERİ YOK"
İşte ünlü mankenin diğer açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
* Ben modelliği bıraktım ama kimsenin haberi yok.
* Geçenlerde ünlü bir markanın yüzü olmam için teklif geldi, ayı gibi para veriyorlardı. Hem Instagram sayfamı yoruma açmamı istediler, hem de kendi fotoğrafçım ile çalışmamı engellediler. Kabul etmedim.
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