"FOTOĞRAFLARIMI YORUMA KAPALI TUTUYORUM"

Soydan, "Sosyal medyada olumlu ve olumsuz yorumlar yapılıyor, bunlardan hiç rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna da "Altı yıldır fotoğraflarımı yoruma kapalı tutuyorum. O yüzden kimin ne dediğinin benim için hiçbir önemi yok" şeklinde cevap vermişti.