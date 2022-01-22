Edis, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Maçka'daki bir mekanda eğlenmiş ve sarışın bir kadın ile dudak dudağa öpüşürken objektiflere takılmıştı. Kimliği merak edilen güzelin ise Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıkmıştı. Meryem İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi.