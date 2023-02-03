"BİZİ GERMEYİN!"



Daha sonra "Ben sadece 'Ben dansöz değilim' kelimesine takıldım" şeklinde konuşan ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürmüştü:



Aşağılayıcı bir kelime kullanıyorsan farklı bir kelime seçebilirsin. Yani sanırım onun da bir boşluğuna geldi bu kelime. Gerçekten artık bu tarz şeylerde 'dansöz' kelimesinden çok sıkıldım. 'Dansöz' kelimesinin bu kadar aşağılayıcı şekilde kullanılmasından sıkıldım. Ben değil tüm meslektaşlarım sıkıldı, onların adına konuşuyorum. 'Bana niye para atıyorsun!' diyebilirsin, küfredebilirsin, hakaret edebilirsin ama ben kendi mesleğimi artık böyle bu şekilde etiket yapılmasından ve dışlanmaktan çok sıkıldım, sıkıldık haberiniz olsun.