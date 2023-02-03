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Didem Kınalı: Cebi kabarık sevgilisi olanlar var - Magazin haberleri

Didem Kınalı: Cebi kabarık sevgilisi olanlar var

Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmasının ardından ilk kez sahne alan oryantal Didem Kınalı, geceye birçok dostunu davet ettiğini ifade etti. Sahnesine gelmeyen kişiler için, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" diyen Kınalı, ayrıca, "Yanlarında cepleri kabarık olan amcalar, ağabeyler olanlar çok var. Onlara şarkı çıkarsınlar ve albüm yapsınlar diye çok yardım ediyorlar. Benim sadece kuru bir cüzdanım var" şeklinde konuşarak, göndermede bulundu

Giriş: 03.02.2023 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; oryantal Didem Kınalı, Maslak'taki bir mekânda ilk kez sahne aldı. Geçtiğimiz aylarda şarkı çıkaran ve müzik kariyerine start veren Kınalı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "HAKARETLER BİLE DUYDUM"

    Didem Kınalı, "Şarkı söylemek için sahneye ilk kez çıkacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutabilirim. Bu işi yapmamam gerektiği için yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum. Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir" dedi.

  • "EVDE ŞARKI SÖYLERMİŞ GİBİ SÖYLE' DEDİ"

    Didem Kınalı, kendisine köstek olanların yanı sıra destek olanların da var olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kınalı, "Yıldız Tilbe ile konuştum. 'Abla çok heyecanlıyım' dedim. Bana, 'Gözlerini kapat, evde şarkı söylermiş gibi söyle' diye öğüt verdi" ifadelerini kullandı.

  • "BENİM KURU BİR CÜZDANIM VAR"

    Geceye birçok dostunu davet ettiğini dile getiren Kınalı, sahnesine gelmeyen kişiler için, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" şeklinde konuştu.

    Gazetecilerin, "Yalnız yürümek nasıl?" sorusuna da yanıt veren Didem Kınalı, "Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlarımız vardır, yanında sevgilisi ve cebi kabarık olan arkadaşlarımız oluyor. Onlara şarkı çıkarsınlar ve albüm yapsınlar diye çok yardım ediyorlar. Bende yok, benim kuru bir cüzdanım var. Yanlarında cepleri kabarık olan amcalar, ağabeyler olanlar çok var" diyerek, göndermede bulundu.

  • "SAHNEDE TACİZE UĞRADIM"

    Son dönemde sahnelerde yaşanan ilginç olaylar hakkında konuşan Didem Kınalı, geçmişte bu tip olayların kendisinin de başına geldiğini ifade etmişti.

    Didem Kınalı, "Geç çıktığım için leblebi atanlar olmuştu. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanların tacizine uğramıştım. Kulise gelip, pahalı hediyeler alanların yanı sıra yemek yemek isteyenlerle de uğraştım" açıklamasını yapmıştı.

  • "KIZMADIM, KIRILDIM"

    Ardından rapçi 'Murda'nın kendisine para fırlatan bir hayranına tepki gösterirken 'dansöz' benzetmesi yapmasıyla ilgili konuşan Kınalı, "Kendisini çok beğeniyorum ama 'dansöz' kelimesini aşağılayıcı bir tabir ile kullandığı için kırıldım ama kimseye kızmadım" ifadelerini kullanmıştı.

    Plajlarda kendisinin de sahne aldığını ve orada kimsenin kendisine para takmadığını söyleyen Didem, 'Murda'ya yapılan hareketin doğru olmadığını belirtmişti.

  • Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında da konuşan Didem Kınalı, ünlü şarkıcıyı çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtmişti.

    Yasakların kendi hayatında tersini yaptırma gibi bir etkisi olduğunun da altını çizen Kınalı, başarısını da buna bağladığını söylemişti. Modanın değişken olduğunu ifade eden ünlü isim, "Moda çıplaklıksa eğer uymak istemem, bedenime ne uyuyorsa o olur" demişti.

  • NE OLMUŞTU?

    'Murda, geçtiğimiz yıl bir plajda sahneye çıkmıştı. Sevilen şarkılarının seslendiren rapçi, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenmişti.

  • "O PARANIN 200 KATINI SURATINA FIRLATIRIM"

    Şarkısını yarıda keserek tepki gösteren 'Murda', para atan seyirciye "Fakir mi görünüyoruz sana, dansöz müyüz? O paranın 200 katını suratına fırlatırım, rahat ol!" ifadelerini kullanarak karşılık göstermişti.

  • "HİÇ HOŞ OLMAMIŞ"

    'Murda'nın kullandığı "dansöz" kelimesinin ardından oryantal Didem Kınalı da konuyla ilgili, "Tabii ki orada böyle bir şey yapılması hoş değil ama şunu biliyorum ki düğünlerde derneklerde İbrahim Tatlıses olsun, Sibel Can olsun onların da kafasından aşağı para attıklarını biliyorum, görmüştüm. Tabii ki plajda yapılması hiç hoş olmamış" demişti.

  • "BİZİ GERMEYİN!"

    Daha sonra "Ben sadece 'Ben dansöz değilim' kelimesine takıldım" şeklinde konuşan ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Aşağılayıcı bir kelime kullanıyorsan farklı bir kelime seçebilirsin. Yani sanırım onun da bir boşluğuna geldi bu kelime. Gerçekten artık bu tarz şeylerde 'dansöz' kelimesinden çok sıkıldım. 'Dansöz' kelimesinin bu kadar aşağılayıcı şekilde kullanılmasından sıkıldım. Ben değil tüm meslektaşlarım sıkıldı, onların adına konuşuyorum. 'Bana niye para atıyorsun!' diyebilirsin, küfredebilirsin, hakaret edebilirsin ama ben kendi mesleğimi artık böyle bu şekilde etiket yapılmasından ve dışlanmaktan çok sıkıldım, sıkıldık haberiniz olsun.

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