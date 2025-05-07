Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Didem Balçın, babasına veda paylaşımı yaptı - Magazin haberleri

        Didem Balçın, babasına veda paylaşımı yaptı

        Babası Abdülkadir Mahmut Balçın'ı kaybeden ünlü Didem Balçın, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla babasına veda etti; "Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasına veda paylaşımı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Didem Balçın, baba acısıyla yıkıldı. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurmuştu. Abdülkadir Mahmut Balçın, 6 Mayıs 2025 Salı günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmış, ardından Eski Topkapı Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Didem Balçın, babasına veda etmek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem balçın
        #Mahmut Balçın

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa