Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlanan otopsi raporu Seher'i şoke etti

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de İsmail Kür’ün şüpheli ölümü ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kür’ün otopsi raporu açıklandı, Seher şok oldu! Raporda; kanamaların Seher’in dediği gibi İsmail’in bıçaklandığı için değil, asılma sırasında hayatına son verirken oluşan yaralar olduğu ortaya çıktı. Olay günü Seher, ambulans gelene kadar kendinde olduğunu ancak sağlık görevlileri geldikten sonra bayıldığını söyledi.

O FOTOĞRAF İLK KEZ EKRANLARA GELDİ

Seher’in İsmail öldüğü gün çekilen yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Seher o fotoğrafı Faruk’un çektiğini ancak kendisine onun göndermediğini ve savcılıkta neden bu fotoğrafın olmadığını bilmediğini söyledi. Sağlık görevlilerinin üstü kan içerisindeki Seher’e yardım ettiği fotoğraf ekranlarda ilk kez paylaşıldı.

'DAYIM' DİYE KAYDETTİĞİ KİŞİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Öte yandan Seher’in yeni bir isimden yardım aldığı ve o kişi tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı. Didem Arslan Yılmaz, rehbere ismini ‘dayım’ diye kaydettiği kişinin, Seher’in bir rehabilitasyon merkezinde görevli eğitimci Özcan adındaki öğretmeni olduğunu açıkladı. Seher bu durumu yalanlamadı. Özcan Hoca’nın; Seher’e yayında sorması ve ezberlemesi için bir takım sorular gönderdiği anlaşıldı. Seher, Özcan Hoca’yı ‘herkese yardım eden, iyi bir insan’ olarak tanımladı.

Seher’in deyimiyiyle ‘dayısı’ yani Özcan Hoca’nın bu iddialara ne cevap vereceği Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.

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