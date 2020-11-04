Dolandırıldım dedi, dolandırıcı çıktı!

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Mehmet Yalama, 2016 yılında evlendiği Kırgızistan uyruklu Zumagül Boranbaeva’nın evliliklerinin ilk haftasında kaybolduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyleyerek, eşinin bulunması için Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı.



YAYINA BAĞLANANAR İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDI



Eşini bulup ondan boşanmak istediğini söyleyen Yalama, “Eşime ulaşamıyorum, onu bulup boşanmak istiyorum.” dedi. Eşinin Türkiye’de oturum almak için kendisiyle evlendiğini, dört senedir ona ulaşamadığını ve dolandırıldığını söyledi. Bu söylemlerin ardından stüdyoda yaşananlar herkesi şok etti. Canlı yayına bağlanan izleyiciler, Mehmet Yalama tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda Yalama’nın, “gasp, tehdit, yağma, dolandırıcılık ve kasten yaralama” suçları olduğu görüldü. Yayına bağlanan kişileri tanımadığını söyleyen Mehmet Yalama’nın tavırları herkese “Bu kadar da olmaz!” dedirtti.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME! SIRLARI İFŞA OLDU!



Mehmet Yalama daha önce kendisi tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlerle yüzleşti. Mehmet Bey ilk olarak bu kişileri tanımadığını iddia etse de eski eşini tanıdı. Stüdyoda gerçekleşen büyük yüzleşmede Mehmet Yalama'nın sırları ifşa oldu!