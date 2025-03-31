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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:07
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        Dicle Nehri'nde kaybolan gençten acı haber
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        Merkez Sur ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nin Kırklardağı mevkisinde 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün kaybolduğuna ilişkin ihbar yapıldı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

        Karagöz'ün cesedi, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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