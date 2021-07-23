Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; 21 kişi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.