İstanbul'dan Dianne Reeves geçti

29'uncu İstanbul Caz Festivali'nde konser veren 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Reeves, 'Spain', 'Morning Has Broken', "I'm All Smiles", 'I Remember', 'Minuano', 'Our Love Is Here To Stay', 'Triste', 'Cafe' ve 'Nada Sera Como Antes' adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.
Dianne Reeves, 45 yıldır sahnelerde olduğunu ancak, 2020'de dünyayı etkisi altına alan salgın sırasında, ilk kez sahnelerden çok uzun süre uzak kaldığını dile getirerek, "Birçok farklı açıdan baktığımda, müzikten hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Şartlar istediğim gibi olmasa da zamanımın olmasını seviyorum. Birçok şeyi düşünmek için her saniyesine ihtiyacım vardı" dedi.
Türkiye'ye ilk kez 1991'de geldiğini kaydeden Reeves, şu bilgileri verdi: İlkinde The Philip Morris Superband müzik grubu üyeleriyle gelmiştim. Daha önce hiç bu kadar büyük bir enerjiye, bu kadar çok göze, bunca lezzete ve insan için bu kadar çok şeye sahip bir yerde bulunmadım. İlk yolculuk için muhteşem bir deneyimdi. Mısır Çarşı'sına gittim ve orada, ne olduğunu hiç bilmediğim bütün baharat ve kuruyemişleri satın almaya çalıştım. Daha sonra evime dönüp onlarla yemekler yaptım. İnsanlar, 'Bu çok iyi, neyle yaptın?' diye sorduğunda ise, 'Hiçbir fikrim yok.' cevabını verdim. Evimdeki halılar ve mutfağımdaki fayanslar... Yani demek istediğim sizleri seviyorum, anlamıyorsunuz? Burayı gördükten sonra herkese, 'Siz de pasaportunuzu hazırlayın ve gezin mutlaka.' demeye başladım.
Dianne Reeves, şarkı aralarında yaptığı konuşmalarda, sahneyi sahne olarak değil, oyun alanı olarak gördüğünü dile getirdi. Kendisi için en önemli müzik türünün caz olduğunun altını çizen sanatçı, "1991'de az önce de söylediğim gibi Philip Morris müzik grubu üyeleriyle buraya geldik. Boğaz'da bir yerde balık yemeğe gittik. Masamıza harika, gerçekten muhteşem müzisyenler geldi. Bizler, onların ne söylediğini değil ama ne çaldıklarını anlıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Dianne Reeves, 'Incompatibilidade De Genios' ile 'You Taught My Heart To Singadli' adlı şarkılarını, 'En üst düzeyde usta bir müzisyeni sahnemize davet etmek istiyoruz' sözleriyle çağırdığı Hüsnü Şenlendirici ile yorumladı. Konser öncesi Ercüment Orkut Trio müzikseverlere bir saat süren bir performans sergiledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!