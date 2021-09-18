Galatasaray'ın golcüsü Diagne'den şaşırtan paylaşım geldi. Halil Dervişoğlu'nun gelişiyle yedeğe çekilen Diagne sitem dolu bir paylaşımda bulundu ve şunları kaydetti:

"Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşürmemeli, kimse beni istediği zaman kullanmamalı."

Diagne daha sonra tüm Instagram gönderilerini sildi.

29 yaşındaki Senegalli golcü bu sezon 7 maçta şans bulmuş ve 3 gol atmıştı.