Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara dönüş mesajı yolladı. Senegalli forvet, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Diagne, "Dönüyorum inşallah" dedi.

28 yaşındaki oyuncu Belçika ekibi Club Brugge'de kadro dışı bırakılmıştı. Diagne, son resmi maçına 6 Kasım 2019'da PSG karşısında çıktı.