Dâhiliye diğer adı nedir?

HABERTURK.COM

Dâhiliye, kelime itibariyle iç organlarımızı etkileyen koşulların açığa çıkan sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Günümüzde de en çok talep gören bölümlerden birisidir. Sistematik olarak iç organlarla ilgilendiğinden dolayı insan vücudundaki pek çok hastalığın tedavisini üstlenmektedir. Dâhiliye ile ilgili merak edilen bir diğer soru da “dâhiliyenin diğer adı nedir? sorusudur.” İşte, dâhiliye kelimesinin eş anlamlısı ve diğer ismi.

Dâhiliyenin Diğer Adı Nedir?

Dahiliye detay içeren bir uzmanlık alanıdır. Bu sebeple dahiliye bölümü hakkında çokça araştırmalar yapılmaktadır. Dahiliyenin kapsayıcı alanı geniştir. Tek bir branştan ziyade hastalıkların tümünü içerir. Solunum yolu ve enfeksiyon hastalıkları, kolesterol, akciğer ve böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, romatizmal problemler, alerjik hastalıklar ve hipertansiyon iç hastalıklarına yani dahiliyeye dahil olan hastalıklardır. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda da dahiliyenin yolunu tutarız. Görüldüğü üzere dahiliyenin kapsayıcı alanı geniştir. Bunun için de uzmanlık gerektiren bir bölümdür. Peki, dahiliyenin diğer adı nedir? Dahiliyenin diğer adı iç hastalıklarıdır.

Dahiliye Diğer İsmi

Tıbbi ve coğrafi terimlere genel olarak hâkim değilizdir. Halk arasında yaygınlaşan adları kullanılırız. Özellikle bu terimler bulmaca tarzı kelime oyunlarında ya da bilgi yarışmalarında çokça karşımıza çıkmaktadır. Çengel ve kare bulmacalarda bir kelimenin eş anlamlısı ya da diğer ismi oldukça fazla sorulmaktadır. Bu sebeple kelime dağarcığımızı geliştirmek bu oyunlarda üstünlük sağlamamız açısından önemlidir. Bu kelimelerden birisi de dahiliye sözcüğüdür. Dahiliye kelimesinin kökü Arapçadan gelmektedir. Tıbbın ana bilim dallarından biridir. Ancak halk arasında Türkçe kökenli olan iç hastalıkları daha yaygın kullanılmaktadır. Dahiliye kelimesinin diğer ismi iç hastalıklarıdır.

Dahiliye Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısını bulmadan önce o kelimenin anlamını bilmek gerekir. Şayet dahiliye kelimesinin anlamını bilmiyorsak eş anlamını öğrenmek bizi çok fazla fayda sağlamayacaktır. Dahiliye, iç organlarda meydana gelen hastalıkların tanısını koyar. Eş anlamlısı ise iç hastalıklarıdır. Ancak dahiliye kelimesi tıbbi bir terimi ifade etmiyorsa eş anlamlısı iç işleridir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk