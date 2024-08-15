Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 30 Haziran'da düzenlenen DGS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar, aldıkları puana göre 4 yıllık lisans bölümü tercihinde bulunacak. Bu kapsamda hem sonuçlar hem de DGS tercih kılavuzu için tüm gözler ÖSYM duyurularına çevrilmiş durumda. Peki 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS tercih takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, DGS sınav sonuçları için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Sonuçların duyurulmasının ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu kapsamda önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ‘’DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?’’ sorularını gündeme taşıdı.

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

          Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        • 4

          DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

          Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

        • 5

          DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Sünnet Hekimliği Derneğinden "kaçak sünnet" uyarısı!
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Habertürk Anasayfa