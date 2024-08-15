DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 30 Haziran'da düzenlenen DGS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar, aldıkları puana göre 4 yıllık lisans bölümü tercihinde bulunacak. Bu kapsamda hem sonuçlar hem de DGS tercih kılavuzu için tüm gözler ÖSYM duyurularına çevrilmiş durumda. Peki 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
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DGS tercih takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, DGS sınav sonuçları için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Sonuçların duyurulmasının ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu kapsamda önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ‘’DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?’’ sorularını gündeme taşıdı.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek
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