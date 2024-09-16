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        Haberler Bilgi Yaşam DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024: DGS taban puanları açıklandı mı, DGS'de hangi bölümler var? İşte başarı sıralamaları ve dikey geçiş bölümleri!

        DGS taban puanları ve kontenjanları 2024: DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS taban puanları 2024 gündeme geldi. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihleri için geri sayımda. Dikey geçiş tercihi sürecinde DGS tercih kılavuzu baz alınacak. Bu sebeple 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları sorgulanmaya başladı. Peki, ÖSYM 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte kontenjanları ve başarı sıralamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:22
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        • 1

          DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar sürüyor. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, 2024 DGS sonuçlarına göre tercih işlemlerini yapacak. Dikey geçiş tercih sürecinde 4 yıllık üniversite 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları baz alınacak. Peki 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı, dikey geçiş bölümleri neler?

        • 2

          2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

          Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

          2023 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2024 yılında ekim ayına doğru başlaması bekleniyor.

        • 3

          DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

          2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

        • 4

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

          DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

        • 5

          Adaylar tercih sürecinde listelerini 2023 DGS taban puanlarına göre hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?

          Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor.

          Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

          DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

          Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar.

          Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

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