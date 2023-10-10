DGS BOŞ KONTENJAN AÇIKLAMASI

Örgün Eğitim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim tercih yapan aday sayısı 29.606 oldu. Örgün eğitimde ek kontenjan sayısı 4 bin 406 olurken adaylardan sadece 1.769’u yerleştirildi. Boş kalan kontenjan sayısı ise 2 bin 637 oldu. Ek kontenjanlarda toplam 8 bin 173 aday yerleştirildi. Toplam boş kontenjan ise 11 bin 929 oldu.