DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi

DGS sonuçları açıklanması için geri sayım başladı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından Dikey Geçiş Sınavı sonuçlandırılacak. Sonraki süreçte ise 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşecek öğrenciler, DGS taban puanları ve kontenjanları ile tercihlerini yapacaklar. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercih başvurusu hangi tarihte? İşte, DGS sonuçları hakkında detaylar…