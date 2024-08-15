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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, saat kaçta? DGS sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2024 DGS sonuçları sorgulama

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç ekranında!

        DGS sonuçları için nefesler tutuldu. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlenmişti. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. DGS sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:05
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        • 1

          DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 30 Haziran’da yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na katılan adaylar "DGS sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların 14 Ağustos’ta açıklanacağı beklentisi vardı. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Bu sebeple sonuçların neden açıklanmadığı araştırılırken bir yandan da ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte son bilgiler.

        • 2

          DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

          YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS sonuçlarına çevrildi.

          Sonuçların 14 Ağustos tarihinde açıklanacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

          2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

          Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

          DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

          Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        • 6

          DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

          Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

        • 7
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