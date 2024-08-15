DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 30 Haziran’da yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na katılan adaylar "DGS sonuçları açıklandı mı, neden açıklanmadı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların 14 Ağustos’ta açıklanacağı beklentisi vardı. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Bu sebeple sonuçların neden açıklanmadığı araştırılırken bir yandan da ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte son bilgiler.