DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Şeklindeki sorular yarın Dikey Geçiş Sınavına (DGS 2020) girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 yıllık üniversite mezunları 4 yıllık üniversite için mücadele edecek. İşte, DGS sınav saatleri

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAVINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınav binalarının veya okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde ya da önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.