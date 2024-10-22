Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2024? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        2024 DGS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Tercih sonuçlarına herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini gündemine aldı. DGS ek tercihleri, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" İşte 2024 DGS ek tercih takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri, taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları netlik kazanacak. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        • 3

          DGS 2024 ÖSYM PUAN TABLOSU

          DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.

          DGS 2024 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Okan Buruk'un sol bek planı!
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        Minibüs tıra arkadan çarptı!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Habertürk Anasayfa