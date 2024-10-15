DGS ek tercih takvimi: 2024 DGS ek tercihler başladı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adaylar büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda, gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile tarihlere çevrildi. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS ek tercihleri hakkında son gelişmeler...
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Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. DGS ek tercih tarihleri, ek yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi sonrasında adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı. Peki, DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili güncel bilgiler...
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DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS ek tercihleri başlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklanmış ve üniversite kayıtları 14-20 Eylül arasında yapılmıştı. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci ise 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı.
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Bu sene de DGS ek tercih döneminin 9 Ekim'de tamamlanan kayıt sürecinden sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.