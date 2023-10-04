DGS ek yerleştirme tercihleri başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 29 Eylül'de alınmaya başlanan DGS ek tercihleri 4 Ekim Çarşamba günü bitiyor. DGS ek tercih başvuruları için 50,00 TL olan başvuru ücreti e-Devlet ödemeleri bölümünden 5 Ekim saat 22:59'a kadar devam edecek. İşte 2023 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih başvuru ekranı ve ek tercih kılavuzu...