DGS boş kontenjanlar, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ön lisans mezunu öğrenciler eğitimlerini lisans seviyesine tamamlamak için DGS ek tercih kılavuzunu bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu ile DGS boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları belli olacak. İşte 2023 DGS üniversite boş kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...