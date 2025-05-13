DGS başvurusu ne zaman? 2025 DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvuru tarihlerini açıkladı ve adayların başvurularını 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti. Bu tarihlerde yapılmayan başvurular için geç başvuru süreci ise 13 Haziran 2025'te sona erecek.

DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

2025 DGS başvuruları, adayların internet üzerinden kolayca yapabileceği şekilde düzenlendi. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Ayrıca, başvuru işlemleri, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.