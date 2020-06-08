DGS başvuru tarihi 2020 ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayınlaması ile birlikte tüm detaylar netleşecek. Peki ÖSYM 2020 DGS başvuru tarihleriyle ilgili detaylar...

2020 DGS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

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DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

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DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020

DGS başvuru ücretleri, geçen sene 120 TL, geç başvuru ücreti ise 180 TL'ydi. 2020 DGS başvuru ücreti için ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor