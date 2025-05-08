DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler DGS başvuru kılavuzunu inceliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM tarafından 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru ve sınav takvimi duyuruldu. İşte, DGS sınav tarihi ve başvuru kılavuzu
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Ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerini dört yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan DGS'nin başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki DGS başvurusu ne zaman nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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DGS BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimi 2025 yılındaki DGS sınavı için tarih verdi. Buna göre DGS 2025 başvuru tarihleri 21 Mayıs 2025’te başlayacak.
ÖSYM DGS başvuru tarihlerinin son günü ise 2 Haziran 2025. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.
DGS 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
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DGS 2025 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM, başvuru ücretleri ile ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçmiş senelerdeki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, 2025 DGS başvuru ücretinin artırımlı olarak alınması bekleniyor.
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