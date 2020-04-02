Dezenfektan sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DEZENFEKTAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, dezenfektan şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "dezanfektan, dazanfakten, dezenfekten" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'dezenfektan'dır.

DEZENFEKTAN NEDİR?

Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması amacıyla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

DEZENFEKTAN SÖZLÜK ANLAMI TDK

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'mikrop kırma özelliği olan' anlamına gelen dezenfektan, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.