Dezenfektan faciası kamerada! Acılı anne: Şakalaşma değil, oğlum kasten yakıldı
Bursa'da 13 yaşındaki İsmail K. tarafından parkta dezenfektanla ateşe verilen 14 yaşındaki Burak Altun, 10 Aralık'taki korkunç olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Çocuk hakkında 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sessizliğini bozan acılı anne Mehpar Altun, facianın çocukların şakalaştığı sırada yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Anne, şüpheliyle oğlunun arkadaş olmadığını, olayın kasten yapıldığını ileri sürdü. Altun ailesi ayrıca, çocuklarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia ederek, olayla ilgili bir çok kurumdan şikâyetçi oldu
Bursa'da İsmail K. tarafından sokak ortasında dezenfektanla ateşe verildikten sonra hayatını kaybeden Burak Altun'un acılı annesi konuştu.
Korkunç olay, 10 Aralık Cuma günü Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan Burak Altun'un (14) yanına, başka bir mahallede oturan İsmail K. (13) geldi.
İsmail K., daha sonra bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanındaki poşete dezenfektan doldurdu.
17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Bir süre sonra İsmail K., yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak Altun’un üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi. Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.
Vücudunda ağır yanık oluşan Burak Altun, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak Altun kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.
OKUL BAHÇESİNDE UYURKEN YAKALANDI
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.'nin önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
'OĞLUMUN ARKADAŞI DEĞİL, ORTADA ŞAKALAŞMA YOK'
Hayatını kaybeden Burak Altun'un annesi Mehpar Altun, yargılama sürecinin başlamasıyla suskunluğunu bozdu. Anne Mehpar Altun, oğlu Burak Altun ile şüpheli İsmail K.'nin arkadaş olmadığını ve olayın şaka değil, kamera görüntülerinde görüldüğü gibi kasıtlı olarak yapıldığını söyledi. Acılı anne Altun, korkunç anları şöyle anlattı:
'PARKA GİTTİĞİMDE SÖNDÜRMÜŞLERDİ'
"10 Aralık günü oğlum arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıktı. Saat 20.30’da ben balkonda çamaşır asarken bir ışık yansıyordu bahçeye. Çığlıklar geliyordu, komşularda ambulans çağırın çocuk yanıyor diye bağırıyorlardı. Bende 'Ne oluyor orada kim bağırıyor?' dediğimde komşular, 'Koş Burak yanıyor' dedi. Ben koştum, parka gittiğimde çocuğumu söndürmüşlerdi ve üstünden dumanlar çıkıyordu.
İLK SÖYLEDİĞİ KELİME, 'ANNE BENİ İSMAİL YAKTI' OLDU
İlk söylediği kelime, 'Anne beni İsmail yaktı' oldu. Saat 20.50'de ambulans geliyor. Ambulans bizi aldı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bu hastanede yanık ünitesi olmadığı halde bizi oraya götürerek zaman kaybettirdiler. Oradan şehir hastanesine sevki oldu. Biz özel araçla trafik lambalarına takıla takıla gittik. Ancak hastaneye vardığımızda ambulans daha gelmemişti.
OĞLUM YANIK VAZİYETTE BEKLEDİ
Ambulans Saat 22.21'de şehir hastanesine giriş yapıyor. Burak hastaneye geldi ancak müdahale yerine emniyet birimleri ifade aldı. İfadesinin ardından benim çocuğumu yoğun bakıma çıkardılar. Saat 01.30'da yoğun bakıma çıkıyor. Bu saate kadar bizi oyalıyorlar. Oğlum yanık vaziyette bekledi. 01.30'da yıkamaya alıyor, 04.00'e kadar yıkamıyor.
DOKTOR, 'ERKEN GELSEYDİ AĞIRLAŞMAZDI' DEDİ
Doktorun bize dediği, eğer bu çocuk erken gelseydi bu şekilde ağırlaşmazdı. Üç gün sonra yoğun bakımda şuurunu kaybetti. 17'inci günü beyin ölümü gerçekleşti. Gece saat 02.10'da ise kalp ölümü gerçekleşti.
ARKADAŞI DEĞİL, ŞAKALAŞMA YOK
Bir çok haberde 'arkadaşıyla şakalaşıyorlardı' diyorlar, ama böyle bir şey yok. Çocuğumun arkadaşı da değil, bizden daha yukarıdaki mahallede oturuyor. Oğlumu yakan bu çocuk, daha önce kedi de yaktı. Benim oğlum ona engel olmak istiyor, oğlum izin vermeyince kediyi yakıyor. Poşete dezenfektan doldurup tekrar geliyor. Olay anında yanında bulunan 2 kişiyi yakmak istiyor, başarılı olamayınca benim çocuğumu yakıyor.
BENİM OĞLUMU KASITLI BİR ŞEKİLDE YAKIYOR
Benim oğlumu kasıtlı bir şekilde yakıyor. Cumhurbaşkanımızın bizim arkamızda durmasını istiyoruz. Biz müebbet hapis istiyoruz, çünkü benim çocuğum öldü, orada toprağın altında. O da içeride çürüsün. İhmaller zinciri üst üste geldiği için benim çocuğum şu an toprak altında. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buradan bizim olayımızda el atsın, hak eden cezasını alsın."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Dezenfektan faciası kamerada! Acılı anne konuştu - VİDEO HABER/dezenfektan-faciasi-kamerada-acili-anne-konustu-3327265
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