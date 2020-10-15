Milyonlarca izleyicisi olan Dexter, 7 yıl ara verdikten sonra 9. sezonuyla ekrana geri dönüyor. Başrolünde Michael C. Hall'ın yer aldığı dizi 22 Eylül 2013'te final yapmıştı.

İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi" dedi.

Levine, "Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz.

BİR SERİ KATİLİN ESRARENGİZ HİKAYESİ

Dexter'da baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan’ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır.

Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlandı. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay’ın Dexter romanlarının ilki. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlandı.