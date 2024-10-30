Devrim Özkan, Torreira ve Muslera'dan keyifli anlar

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, antrenman ve maç takviminden dolayı bir hayli yoğun olsa da sevgilisi Devrim Özkan'a zaman ayırmayı ihmal etmiyor.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından, Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ve onun takım arkadaşı Fernando Muslera ile birlikte tenis maçı yaptı.

Ünlü oyuncu, o anları; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

REKLAM Devrim Özkan ile Lucas Torreira; tenis oynarken sık sık birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.

Lucas Torreira ile Fernando Muslera da Devrim Özkan'ın paylaşımlarını, kendi sosyal medya hesaplarında yayımladı.

Fotoğraflar: Instagram