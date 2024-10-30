Devrim Özkan, Torreira ve Muslera'dan keyifli anlar
Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ve onun takım arkadaşı kaleci Fernando Muslera ile tenis oynadı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, antrenman ve maç takviminden dolayı bir hayli yoğun olsa da sevgilisi Devrim Özkan'a zaman ayırmayı ihmal etmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından, Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ve onun takım arkadaşı Fernando Muslera ile birlikte tenis maçı yaptı.
Ünlü oyuncu, o anları; sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Devrim Özkan ile Lucas Torreira; tenis oynarken sık sık birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı.
Lucas Torreira ile Fernando Muslera da Devrim Özkan'ın paylaşımlarını, kendi sosyal medya hesaplarında yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram