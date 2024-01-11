Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık
Oyuncu Devrim Özkan da son dönemde artan grip salgınına yakalandı
Giriş: 11.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:44
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'da 'Fidan Sezai' karakterini canlandıran Devrim Özkan, hasta oldu.
Ünlü oyuncu, son dönemde artan grip salgınına yakalandığını duyurdu. Set karavanından fotoğrafını paylaşan Özkan, "Salgından nasibimizi aldık" dedi.
Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerine son vermişti.