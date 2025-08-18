Habertürk
        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama: İkinci ameliyatımı oldum- Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan sağlık durumu hakkında açıklama: İkinci ameliyatımı oldum

        Devrim Özkan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdiğini duyurdu; "İkinci ameliyatımı oldum, kendime geliyorum. Ağrım var ama iyi hissediyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 21:25 Güncelleme: 18.08.2025 - 21:35
        "İkinci ameliyatımı oldum"
        Bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile kısa süre önce yollarını yeniden ayıran Devrim Özkan, sağlık durumu nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

        Devrim Özkan, böbrekleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Özkan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci ameliyatımı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere…"

        Fotoğraflar: Instagram

        #Devrim Özkan

