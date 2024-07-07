Devrim Özkan: Benim için çok değerli

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Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ile ocak ayında biten ilişkisi hakkında aylar sonra konuştu. Özkan, birbirleri için değerli olduklarını belirterek şunları söyledi; "Her zaman olanı veya olmayanı söylemeye çalıştım. O benim için çok değerli bir insan. Ben de onun için değerliyimdir. İnsan hayatı sonuçta. Ne o zaman söylenenlere takıldık biz ne de sonrasında söylenenlere... Asıl hikâyeyi biliyoruz biz. İkimiz de hayatlarına devam eden insanlarız."