Devrim Nas, 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılacak
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', sezon finali öncesi sürpriz bir ismi konuk ediyor. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Aslan karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, diziye konuk oyuncu olarak katılıyor
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’, 103'üncü bölümüyle sezon finaline hazırlanıyor. Fenomen diziye sürpriz bir isim konuk olacak.
'Devrim Nas', 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılacak. Oyuncu, dizide bir tiyatrocuyu canlandıracak.
Fotoğraflar: Instagram