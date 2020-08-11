İzmir'in Torbalı ilçesinde, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir depoda yürakleri yakan bir olay meydana geldi. Depoda çalışan 35 yaşındaki Murat A.'nın malzeme taşıdığı forklift bir anda devrildi. Murat A. forkliftin altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre Murat A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Genç adamın yakınları aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu.