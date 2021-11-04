Devrilen asit yüklü tanker alev alev yandı

Domaniç-İnegöl kara yolunda, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki Etibor tesislerine sülfürik asit taşıyan tanker, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tankerdeki yaklaşık 30 ton asidin dökülmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Asitten etkilenen 2 görevli, Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA'ya yaptığı açıklamada, ihbarın gelmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Güvenlik nedeniyle kara yolunun ulaşıma tamamen kapatıldığını belirten Çelik, "Bölgeye AFAD ile Çevre İl Müdürlüğü ekiplerini sevk ettik. Yolun temizlenerek yeniden trafiğe açılması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.