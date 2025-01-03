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        Haberler Gündem Çevre Devrek obruk: Korku dolu anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Dev obruğun oluşumunu çekti: Korku dolu anlar

        Konya'da yerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçarken, kentin başka bir ilçesinde yerleşim yerinin yanında oluşan çatlak ve çökmeler de obruk tedirginliğine yol açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:51
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        Devrek obruk: Korku dolu anlar kamerada
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        Konya'da Altınekin ilçesinde obruk oluşumu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin Karapınar ilçesinde ise yerleşim yerinin yanında oluşan çatlak ve çökmeler, obruk tedirginliğine yol açtı.

        Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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        Öte yandan, Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.

        Karapınar ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki yaylada yerleşim yerine yakın yerde topraktaki çatlak ve çökmelerin oluşması, obruk tedirginliğine yol açtı.

        Çatlak ve çökmenin meydana geldiği çiftliğin sahibi Mustafa Demircioğlu, "1 hafta önce yağan yağışlardan sonra çatlaklık ve çökmeler meydana geldi. Bunun da obruk oluşumunun belirtileri olması, bizi tedirgin ediyor. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri gelip kontrol etti ve şerit çekti. Çatlaklıkların olduğu arazi üzerinde kulübe ve mallarımız vardı. Onları çektik, ancak çiftliğimizin hemen dibinde olması, bizi tedirgin ediyor" dedi.

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