'Devletten tek kuruş hibe almadık'

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Babacan'ın, Baykar hakkında söylediklerini, hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla millete havale ettiklerini aktardı.

Kendilerinin rekabetten korkmadığını, bilakis, ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ettiklerini ve 27 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin yüzde 75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin yüzde 99,3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın, dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız. Devlet kaynakları firmamıza akıtılmıyor. Bilakis, kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik.

Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA'ların farkını TEKNOFEST'e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin."

Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımda da TEKNOFEST'teki konuşmasının kesiti olduğu video görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar, burada Baykar'ın 40 yıllık bir firma olduğunu ve Baykar'ın tek bir matkap ile kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim çocukluğumuz freze tezgahlarında, torna tezgahlarında çalışarak, CNC programlama yaparak geçti, babamla kokulu yağlı pasta atölyelerinin içerisinde... Baykar, hayatında ne devletten ne de özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma. Baykar'ın şu an geldiği noktada yaptığı satışların yüzde 98'i ihracattan. Böyle bir firmanın bir örneğini başka bir yerde gösteremezsiniz. Her zaman kendi kazanımlarıyla yatırım yapmış, yüksek yatırım yapan bir firma. İş yaptığı devlet kurumlarından hiçbir zaman nakit hibe ya da AR-GE desteği almamış bir firma. Mesela BAYRAKTAR KIZILELMA'ya tek kuruş devlet desteği yok. Türkiye, bugün insanlı savaş uçağına milyarlarca dolar devlet desteği veriyor değil mi, BAYRAKTAR KIZILELMA teknolojik olarak en ileri seviye bir teknoloji, tek bir kuruş devlet desteği yok. Tamamen Baykar öz kaynaklı. Niye? Çünkü Baykar zaten geliştirdiği teknolojilerle ihracat yapan, belirli bir gelir üreten ve AR-GE'ye kaynak ayırabilen bir firma."

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