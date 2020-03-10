10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Kazan'ın cenazesine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasetin önde gelen isimleri katıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski bakanlardan Oğuzhan Asiltürk, eski bakanlar ve milletvekilleri katıldı.
Kazan'ın cenazesi Ankara Hacı Bayram Veli Camii'de kılınan ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı.
ŞEVKET KAZAN KİMDİR?
Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.
Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.
Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.
Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.
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