Bu anlayış, Türkiye’nin hızlı ve planlı bir kalkınma modeli benimsemesini sağlamıştır. Peki, devletçilik nedir ve bu ilke çerçevesinde hangi inkılaplar hayata geçirilmiştir? Detaylar yazımızın devamında…

Devletçilik, ekonomik ve sosyal alanlarda devletin yönlendirici ve düzenleyici bir rol üstlenmesini ifade eden bir ilkedir. Devletçilik nedir? sorusuna en kısa yanıt, özel sektörün yeterli sermaye birikimine sahip olmadığı durumlarda, devletin devreye girerek yatırımları yapmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla devletçilik politikaları uygulanmıştır. Devletçilik ilkesi özellikleri, devletin ekonomik hayatı planlı bir şekilde düzenlemesini ve özel girişimciliği destekleyici adımlar atmasını içerir. Bu ilke doğrultusunda yapılan reformlar, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve halkın refah seviyesini artırmak için önemli bir adım olmuştur. Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar, özellikle sanayi, ulaştırma ve bankacılık alanlarında kendini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, devletçilik ilkesini hem ekonomik kalkınma hem de sosyal refah açısından değerlendirmiştir. Peki, Atatürk devletçilik ilkesi hakkında hangi sözleri söylemiştir ve bu ilke doğrultusunda hangi reformlar yapılmıştır? İşte detaylar…

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DEVLETÇİLİK NEDİR?

Devletçilik, ekonomik gelişimi sağlamak amacıyla devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmesini öngören bir ilkedir. Devletçilik ilkesi, özel sektörün gelişmesi için uygun ortam hazırlarken, devletin de kalkınma sürecinde aktif rol almasını sağlar.

Devlet, büyük sanayi yatırımlarını yaparak ekonomiyi destekler.

Özel sektörün gelişemediği alanlarda devlet devreye girer.

Ekonomik planlama ve kalkınma hedefleri devlet eliyle yürütülür.

Toplumun genel refahını artırmayı amaçlar.

Bu anlayış, özellikle yeni kurulan devletlerin ekonomik kalkınma süreçlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

DEVLETÇİLİK İLKESİ ÖZELLİKLERİ

Devletçilik, ekonomik alanda devletin belirleyici bir rol oynamasını gerektirir. Devletçilik ilkesi özellikleri, planlı kalkınma ve sosyal devlet anlayışını temel alır.

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Ekonomik kalkınmayı hızlandırır: Devlet, sanayi ve altyapı yatırımları yaparak ekonomiyi güçlendirir.

Özel sektörü destekler: Devlet, sanayi tesisleri kurarak özel sektör için örnek oluşturur.

Planlı ekonomi anlayışını benimser: Ülke kaynakları etkin bir şekilde kullanılır.

Halka hizmet odaklıdır: Kamu hizmetleri geliştirilerek toplumun refah seviyesi yükseltilir.

Ekonomik bağımsızlığı sağlar: Dışa bağımlılığı azaltarak milli ekonomiyi güçlendirir.

Bu ilkeler doğrultusunda devlet, ekonomide düzenleyici ve üretici bir rol üstlenir.

DEVLETÇİLİK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR

Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla Türkiye’de birçok alanda reform gerçekleştirilmiştir. Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar, sanayi, bankacılık ve ulaştırma alanlarında büyük değişimler yaratmıştır. İşte bazı önemli reformlar: 1933 Sanayi Planı’nın uygulanması.

Türkiye İş Bankası ve Merkez Bankası’nın kurulması.

Sümerbank ve Etibank gibi devlet işletmelerinin hayata geçirilmesi.

Demiryollarının millileştirilmesi ve yeni hatların yapılması.

Şeker, tekstil ve demir-çelik fabrikalarının kurulması.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin oluşturulması.

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması. Bu reformlar, Türkiye’nin ekonomik altyapısını güçlendirmede büyük rol oynamıştır. DEVLETÇİLİK İLKESİ İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ Mustafa Kemal Atatürk, devletçiliği yalnızca bir ekonomik model olarak değil, aynı zamanda sosyal refahı artıran bir ilke olarak görmüştür. Devletçilik ilkesi ile ilgili Atatürk’ün söylediği sözler, onun ekonomi ve kalkınma anlayışını yansıtır: “Devletçiliğin bizce manası şudur: Kişilerin özel faaliyetlerini ve şahsi teşebbüslerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerini bir tek kişinin özel faaliyetleriyle sağlanmasını beklememektir.”

“Bizim izlediğimiz devletçilik, ferdi teşebbüslerin gelişmesine engel değildir. Ancak, büyük yatırımlar ve halkın refahını ilgilendiren konular devlet tarafından yönlendirilmelidir.”

“Ekonomik kalkınma, milletin kendi kaynaklarını kullanarak büyümesiyle mümkündür.” Bu sözler, Atatürk’ün devletçilik anlayışını ve ekonomik bağımsızlığa verdiği önemi gözler önüne sermektedir. Devletçilik ilkesi, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanmasında ve modernleşme sürecinde büyük bir rol oynamıştır. Devletçilik nedir? sorusuna yanıt olarak, devletin ekonomik kalkınmada aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Devletçilik ilkesi özellikleri, sanayi ve altyapı yatırımlarıyla ekonomik büyümeyi desteklerken, özel sektörün gelişmesini de teşvik eder.