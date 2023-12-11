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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Devlet Sanatçısı Prof. Nevzat Atlığ hayatını kaybetti

        Devlet Sanatçısı Prof. Nevzat Atlığ hayatını kaybetti

        Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ 98 yaşında hayata veda etti. Atlığ'ın cenazesi 12 Aralık Salı günü Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Kozlu Kabristanındaki aile kabristanına defnedilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:34
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        Prof. Nevzat Atlığ hayatını kaybetti
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müze Müdürü Ayşe Canan Atlığ’ın dedesi Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ 98 yaşında hayata veda etti. Atlığ’ın cenazesi 12 Aralık Salı günü Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Kozlu Kabristanındaki aile kabristanına defnedilecek.

        Bir asra yakın hayatına çok sayıda kalıcı başarılar bırakan değerli sanatçı ve bilim insanımız Prof. Dr. Atlığ, sesli ve görüntülü arşiv kayıtlarının tüm kullanım haklarını 2019 yılında düzenlenen bir protokolle İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezine bağışlamıştı.

        14 Ekim 1925 yılında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde doğan Atlığ, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. Üniversite korosunda keman çaldı, sonra bu koronun şefi, İstanbul Radyosu Müdürü (1955-1958) oldu. İstanbul Radyosu Küçük Koro’sunu yönetirken 1963’te Mesut Cemil Bey’in vefatı üzerine Klasik Koro’nun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikîsi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1976’da Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarındaki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikîsi Hocalığından ayrıldı. 1981 yılında Kültür Bakanlığı’nın Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Milli Kültür Vakfı’nca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne lâyık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. 1985 yılında “Profesör”, 1987 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne lâyık görüldü.

        2004 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve San’at Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren Nevzat Atlığ 1985 yılından itibaren 30 yıl süre ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği görevinde bulundu. Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve TV Konserleri dışında yirmi CD’lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikîsi Klasikleri nota yayınları bulunmaktadır. Hakkında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından “50. Sanat Yılında Nevzat Atlığ”, Kubbe Altı Vakfı’ınca Ergun Balcı’nın müellifi olduğu “Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ”, Bakırköy Konservatuarı Vakfı’nca hakkında 1948 yılından bu yana basında çıkan yüz yazar ve edip tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan “Basında Nevzat Atlığ” ve Mehmet Güntekin’in müellifi olduğu “Nevzat Atlığ Tanıklığında Yakın Dönem Musikî Tarihimiz” başlıklı kitaplar yayınlandı.

        Dr.Nevzat Atlığ son olarak Aydın Doğan Vakfı’nca 2013 yılı Türk Musikîsine tahsis edilmiş olan sanat ödülü ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl’a Saygı ödülü ile taltif edildi.

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        #Nevzat Alığ
        #İş Sanat
        #Ayşe Canan Atlığ
        #vefat
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